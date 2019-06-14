МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Банк России не исключает, что в летние месяцы или в сентябре в РФ будет наблюдаться дефляция из-за сезонности, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается поведения инфляции в летние месяцы, конечно, у нас обычно выраженная сезонность в эти месяцы, и мы не исключаем, что может быть дефляция в летние месяцы или в сентябре", — сказала она.

"Что касается тарифов ЖКХ, в связи с тем, что в этом году повышение тарифов на ЖКХ было разбито на два этапа и основное повышение произошло в январе, у нас повышение 1 июля будет меньше – 2,7% в годовом выражении. То есть это окажет некоторое дезинфляционное влияние в этот период", — продолжила Набиуллина.

Кроме того, ожидается хороший урожай по продовольственным товарам, и по овощам, добавила глава регулятора.