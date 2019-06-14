МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Банк России видит свою роль в ускорении роста экономики страны — это обеспечение низкой стабильной инфляции и предсказуемых условий, что делает инвестиции в экономику привлекательными, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы видим свою роль в повышении экономического роста, но это именно низкая стабильная инфляция, предсказуемые условия игры. На наш взгляд, мы этим вносим вклад в то, чтобы были привлекательными инвестиции. Но этого, безусловно, недостаточно. Стабильности недостаточно ни для экономического роста, ни для роста реальных доходов населения", — сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.

Ранее в пятницу Набиуллина отметила, что низкая и стабильная инфляция будет способствовать обеспечению стабильного роста экономики хорошими темпами.

Банк России ранее в пятницу снизил прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%, при этом регулятор по-прежнему ожидает роста российской экономики в 2020 году на уровне 1,8-2,3%, на 2021 год — на уровне 2-3%.

Российская экономика, по данным Росстата, в первом квартале замедлила рост до 0,5%. По оценкам Минэкономразвития, в апреле рост ВВП ускорился до 1,6% в годовом выражении, а по итогам января-апреля составил 0,8%. Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2019 год остается на уровне 1,3%.