МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай в конечном счете заключит торговую сделку с США.

"Посмотрим. В конце концов, они заключат сделку", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. По его словам, неважно, приедет ли председатель КНР Си Цзиньпин на саммит G20.

Трамп также заявил, что Китай манипулирует своей валютой, чтобы получить торговое преимущество.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает крайнего срока для введения новых пошлин против Пекина в случае провала договоренностей по торговле.

Во вторник глава американского минторга Уилбур Росс заявил, что не стоит ожидать заключения итогового торгового соглашения между Китаем и США в рамках G20, судьба договоренностей будет решаться по итогам переговоров делегаций двух стран.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если не будет достигнут прогресс в торговых переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня.