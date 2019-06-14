МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по предварительной оценке, снизился до 97,9 пункта с уровня мая в 100 пунктов, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора только до 98,1 пункта.