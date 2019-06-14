МОСКВА, 14 июн /ПРАЙМ/. Банк России на заседании совета директоров в пятницу впервые с весны 2018 года снизил ключевую ставку — до 7,5%, одновременно смягчив свою риторику. Регулятор пообещал на одном из ближайших трех заседаний еще снизить ставку и не исключил ее выхода на нейтральный уровень 6-7% к середине 2020 года.

В прошлом году ЦБ дважды снижал и дважды повышал ключевую ставку. Повышение ключевой ставки тогда произошло впервые с 2014 года на фоне резкого ослабления рубля, возросших инфляционных рисков и санкционного давления.

"Сегодня совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 7,5% годовых. Мы также понизили прогноз по инфляции на конец 2019 года на 0,5 процентного пункта, до 4,2-4,7%. Если ситуация будет развиваться по нашему базовому прогнозу, возможно дальнейшее снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Мы допускаем переход к нейтральной политике до середины 2020 года", — сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Среди решений, подтолкнувших ЦБ к такому шагу, стали устойчивая тенденция к замедлению инфляции, уже исчерпанное влияние повышения ставки НДС на инфляцию, укрепление рубля с начала года и "заморозка" цен на топливо, пояснила глава ЦБ. При этом она допустила возможность еще двух снижений ключевой ставки до конца 2019 года при условии развитии ситуации в соответствии с базовым сценарием регулятора.

Опрошенные РИА Новости эксперты не удивлены решением ЦБ, оно было ожидаемым и даже долгожданным.

"Принятое Банком России решение понизить ставку на 25 базисных пунктов совпало с нашими ожиданиями и большинства аналитиков. Июльское и сентябрьское заседания обещают быть менее однозначными, потому что к концу лета уже будут более широко покрыты статистикой эффекты торговых войн в странах-участниках, а ЦБ возможно придется выбирать: реагировать на них или ожидать будущего проявления уже в экономике России", — считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Замедление инфляции и роста ВВП, мягкая политика ведущих мировых центробанков, относительно спокойный "санкционный" фон — все факторы так или иначе подталкивали ЦБ к такому решению, указал глава инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОПАСЕНИЯ

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова напротив считает, что ЦБ понизил ставку, главным образом, из-за слабого экономического роста: экономика, по данным Росстата, в первом квартале замедлила рост до 0,5%. "На наш взгляд, основной причиной, которая стоит за понижением ставки, являются опасения по поводу экономического роста. Кроме того, мы не исключаем, что результат и за второй квартал может оказаться ненамного лучше — в мае продажи автомобилей снизились на 7% в годовом выражении, что говорит о слабости конечного спроса", — уверены в Альфа-банке.

Набиуллина заявила, что ЦБ видит свою роль в ускорении роста экономики страны — это обеспечение низкой стабильной инфляции и предсказуемых условий, что делает инвестиции в экономику привлекательными. Однако, по ее словам, стабильности недостаточно ни для экономического роста, ни для роста реальных доходов населения. Только мерами денежно-кредитной политики разогнать рост ВВП не получится, уверена глава ЦБ.

Также Банк России впервые обратил внимание на риски, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх порогового объема в 7% ВВП. Глава ЦБ высказала мнение, что актуальность и достаточность этого порога необходимо проанализировать — инвестирование всех средств ФНБ сверх планки 7% вернет зависимость макроэкономических показателей России от изменения нефтяных цен.

"Мы призываем в полном объеме учитывать баланс выгод и потерь от изменения макроэкономических условий, а они могут быть существенными. Подходы к бюджетной и структурной политике будут значимо влиять на наш прогноз и наши оценки баланса рисков для инфляции. А это, в свою очередь, будет определять траекторию изменения денежно-кредитной политики", — указала Набиуллина.

В обновленном среднесрочном макропрогнозе ЦБ пересмотрел средние цены на нефть марки Urals на 2019 год до 65 долларов за баррель с прежних 60 долларов, на 2020 год — до 60 долларов с 55 долларов за баррель. Вместе с тем, ЦБ снизил прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%. Также регулятор повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России на 2019 год до 50 миллиардов долларов с 35 миллиардов долларов и в 2020 году до 22 миллиардов долларов с 17 миллиардов долларов.

ФАКТОРЫ ЗА И ПРОТИВ

Аналитики верят обещаниям ЦБ понизить ставку на ближайших заседаниях, но отмечают, что пойти на такие шаги регулятор сможет при благоприятной внешней и внутренней конъюнктуре.

"Мы ждем снижения ставки до 6,5% в ближайшие годы. Не исключаем снижение ставки до 7,25% на опорном сентябрьском и декабрьском заседании. Впрочем, здесь многое зависит от ставок ФРС и геополитики", — считает портфельный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

Орлова из Альфа-банка отнесла продолжающийся рост потребительского кредитования и риск роста бюджетных расходов к факторам против дальнейшего понижения ставки. "Два фактора, по-прежнему, никак не согласуются с понижением ставки в этом году: во-первых, это конъюнктура банковского рынка, во-вторых, планы роста бюджетных расходов. Быстрый рост кредитов и уязвимость депозитной базы требуют сохранения высокой ключевой ставки", — полагает она.

Тем не менее Набиуллина вновь подчеркнула, что Банк России не видит "пузыри" в потребительском кредитовании ни по каким из показателей, но они могут возникнуть, поэтому ЦБ предпринимает меры, чтобы они не возникли в будущем, в частности, вводит дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки.

Авторы аналитического отчета Газпромбанка сдвигают прогноз понижения ставки с конца года на опорное заседание в сентябре. "Однако в случае, если инфляция значительно замедлится вследствие хорошего урожая, а ФРС начнет снижать ставки, то ЦБ РФ может снизить ставку уже на следующем заседании 26 июля", — указали они.

"Вполне реально увидеть ставку на уровне 7% уже к концу года, и на уровне 6,5-6,75% к середине следующего года. Хорошая макроэкономическая картина, снижающиеся номинальные ставки, высокий уровень золотовалютных резервов, а также ожидаемый запуск ряда инфраструктурных проектов государством создают благоприятную почву для ускорения роста экономики с текущих анемичных уровней. С точки зрения финансовых рынков спрос на рублёвые активы поддержит как рынок облигаций, так и фондовый рынок", — резюмирует Потапов из UFG.