МОСКВА, 14 июн /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых, соответствующий документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"В соответствии с законопроектом… вносятся изменения, согласно которым отдельные меры государственной поддержки субъектов МСП (прежде всего финансовая, имущественная, информационная, консультационная и образовательная), а также меры поддержки, предоставляемые АО "Корпорация "МСП" и его дочерними обществами, будут распространяться на физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что такие меры поддержки уже распространяются на индивидуальных предпринимателей в силу их правового статуса. Проектируемые нормы также регулируют правоотношения с участием самозанятых граждан.

Одновременно планируется включить положения о поддержке самозанятых в госпрограммы (подпрограммы) России и регионов РФ, а также муниципальные программы, направленные на развитие МСП. При этом учитывая необходимость приведения таких программ в соответствие с изменениями, предусмотренными законопроектом, предлагается установить, что федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Согласно пояснительной записке, принятие закона создаст возможность для участия самозанятых в программах, реализуемых с участием органов государственной власти и местного самоуправления, а также "Корпорации "МСП" и его дочерних обществ, включая: кредитно-гарантийную поддержку, участие в льготных лизинговых программах, доступ к сервисам портала бизнес-навигатора МСП, участие в программах обучения.

Отмечается, что с 1 января 2019 года в четырех регионах (Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татарстан) введен специальный налоговый режим для самозанятых граждан – "Налог на профессиональный доход". По состоянию на июнь 2019 года, в качестве плательщиков такого налога, по данным ФНС России, зарегистрировалось свыше 100 тысяч человек. В соответствии с нацпроектом, в декабре 2019 года предусмотрено законодательное закрепление действия нового налогового режима на всей территории РФ.