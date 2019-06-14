МОСКВА, 14 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в пятницу закрылись в минусе на фоне новостей от компании Broadcom, уже испытавшей на себе последствия торгового конфликта с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,07%, до 26089,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,52%, до 7796,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,16%, до 2886,98 пункта.

Акции производителя чипов Broadcom дешевеют на 5,6% после того, как компания ухудшила прогноз по выручке в 2019 году на 2 миллиарда долларов, до 22,5 миллиарда долларов, сообщив, что это последствия торговых противоречий США и Китая. Эти новости в целом негативно повлияли на технологический сектор.

"Самая крупная новость для рынков – о снижении прогноза Broadcom. Это добавило опасений по поводу глобального спроса. Мы знаем, что мы снижаемся, но где дно?" — сказал агентству MarketWatch старший портфельный менеджер Globalt Investments Том Мартин (Tom Martin).

При этом ранее в пятницу министерство торговли США сообщило, что объем розничных продаж в стране в мае в месячном выражении вырос на 0,5%, тогда как инвесторы ожидали рост на 0,7%.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по предварительной оценке, снизился до 97,9 пункта с уровня мая в 100 пунктов. Аналитики ожидали снижения индикатора только до 98,1 пункта.

Объем промышленного производства в США в мае поднялся на 0,4% в месячном выражении – эксперты ожидали роста показателя на 0,2%.

Кроме того, рост промышленного производства в Китае в мае замедлился до минимума за 17 лет: показатель вырос на 5%, в то время как к аналитики прогнозировали увеличение на 5,4%.