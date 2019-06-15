ХАРБИН (Китай), 15 июн /ПРАЙМ/. Россия и Китай полны решимости достичь взаимного товарооборота в 200 миллиардов долларов, но добиться этого без снятия существующих ограничений невозможно, заявил журналистам в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Не даром лидеры наших стран столько внимания уделяют не только торгово-экономической, но и гуманитарной повестке, будут укрепляться контакты между людьми — будет укрепляться дружба, и в торгово-экономической сфере все будет хорошо. А у нас, действительно, все хорошо: мы растем, достигли высокой отметки в нашей взаимной торговле — 108 миллиардов долларов. И мы полны решимости достичь планки в 200 миллиардов долларов торгового оборота, но важно, какой он будет иметь характер", — заявил Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО.

Он подчеркнул, что "в некоторых сферах у нас сохраняются ограничения, наши команды работают, чтобы их снять, потому что мы не решим поставленную главами государств задачу по достижению объема в 200 миллиардов долларов взаимного товарооборота, если мы эти ограничения не снимем".

"Я уверен, что в ближайший год у нас будут новые результаты", — добавил он.