ХАРБИН (Китай), 15 июн — ПРАЙМ. Россия и Китай в рамках мероприятий VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине обсуждают вопросы развития инфраструктуры, которые должны стать важными факторами в наращивании российского экспорта в КНР, заявил журналистам в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Мы, конечно, должны в ближайшие пять лет сделать очень многое для улучшения инфраструктуры торговли (с Китаем – ред.), это улучшение и существенное наращивание мощностей и сервисов пунктов пропуска, в том числе и железнодорожных, автомобильных, это и совершенствование логистики контейнерной перевалки, контейнерного оборота, это наращивание в морских портах на российской стороне и улучшение технологии перевалки в морских портах", — заявил Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО.

Он подчеркнул, что "всему этому мы не только выделяем время, у нас на это выделены ресурсы в нашем комплексном плане развития магистральной инфраструктуры".

"То, что мы обсуждаем здесь сегодня на этой площадке, как сделать так, чтобы правильно распределить эти ресурсы, чтобы они способствовали российскому экспорту в Китай, чтобы они самые острые проблемы позволили здесь решить", — сообщил вице-премьер.