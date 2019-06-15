ХАРБИН (Китай), 15 июн — ПРАЙМ. РФ рассчитывает на снятие ограничений для российского бизнеса, а также на введение льготных режимов в торговле с Китаем, заявил в субботу журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Титов принял участие в V российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса на "полях" Шестого российского-китайского ЭКСПО.

"Мы пока не можем знать точно, какие будут сняты ограничения (в торговле — ред.), но в этом году все-таки было снято ограничение, которого мы долго дожидались – на экспорт мяса птицы, несколько российских производителей получили согласие китайских регуляторов на то, что это мясо будет продаваться на территории Китая. То же самое мы ожидаем с точки зрения мяса свинины", — заявил Титов.

Он выразил надежду, что "все эти ограничения будут сняты".

"Есть вопрос пошлин, мы пока еще не пользуемся режимом некоторых двусторонних соглашений Китая с другими странами, где предусмотрен очень льготный режим. Мы надеемся, что будем в дальнейшем (эту ситуацию – ред.) улучшать, что они (режимы — ред.) также будут наиболее льготными, что Россия и Китай друг у друга будут пользоваться режимом наибольшего благоприятствования в торговле", — сказал он.