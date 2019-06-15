ХАРБИН (Китай), 15 июн — ПРАЙМ. Российские компании проведут на полях VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров при содействии РЭЦ, заявил в субботу генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, выступая на V российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.

"Мы особое внимание уделяем бизнес контактам, сегодня на площадке российско-китайского ЭКСПО мы специально организовали зону коммерческих переговоров, компании заранее готовились, сейчас мы рассчитываем, что за эти два дня только при нашей поддержке будет осуществлено около 400 переговоров, мы рассчитываем, что они дадут свой конкретный результат", — заявил Слепнев.

Шестое российско-китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 15 по 19 июня, на общей площади более 86 тысяч квадратных метров разместились стенды свыше 1760 компаний из 74 стран и регионов, китайские предприятия в значительном большинстве – из 21 региона страны в Харбин приехали 1246 компаний. Российское участие тоже весомое – 137 предприятий из 18 субъектов Федерации представят свои товары и услуги на общей площади более 3,2 тысячи квадратных метров.