ХАРБИН (Китай), 16 июн — ПРАЙМ. Республика Саха (Якутия) планирует к 2024 году довести объем несырьевого неэнергетического экспорта до 500 миллионов долларов, заявил журналистам на полях VI российско-китайского ЭКСПО глава республики Айсен Николаев.

"Мы ставим задачу, чтобы к 2024 году объем несырьевого неэнергетического экспорта из Якутии составил 500 миллионов долларов", — заявил Николаев.

По итогам 2018 года объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров из Якутии составил 241 миллион долларов.

По словам Николаева, при том, что основная доля экспорта Якутии – уголь, власти региона заинтересованы в том, чтобы "несырьевые проекты, связанные и с IT-отраслью, с традиционной для нас ювелиркой, косторезами, с переработкой наших дикоросов, получили определенную возможность выхода на такой большой рынок, как Китай".

Также он рассказал о том, что республика в скором времени планирует запускать ряд проектов по лесной промышленности, возможно, с участием китайских партнеров. Это делается, по словам Николаева, для того, чтобы проекты по лесопереработке, которые после появления железной дороги от Южной Якутии к Центральной становятся рентабельными, были востребованы и могли экспортироваться.