МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. ЦБ рассмотрит целесообразность прогнозов по ключевой ставке, однако этой практики придерживаются далеко не все центральные банки мира, сообщил журналистам глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексей Заботкин.

Банк России 14 июня впервые в 2019 году снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. При этом регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Как уточняла на итоговой пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, это может произойти на одном из ближайших трех заседаний.

"Банк России рассмотрит целесообразность прогнозов по ключевой ставке. Но, как в пятницу председатель на аналогичный вопрос отвечала, наше мнение — ответ крайне неоднозначный, и действительно, далеко не все центральные банки в мире следуют этой практике", — сказал Заботкин.

Глава ВТБ Андрей Костин в конце мая высказал мнение, что ЦБ мог бы для улучшения коммуникации с рынком публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке, что помогло бы рынку лучше ориентироваться в своей деятельности. До этого первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что регулятор пока не планирует публиковать свои прогнозы по ключевой ставке.