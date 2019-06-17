ГОРКИ, 17 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири, при необходимости принять меры. Козак, в свою очередь, заявил, что вопрос роста цен будет обсуждаться с нефтяными компаниями уже в понедельник вечером.

"Тут циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин, причем речь идет о Дальнем Востоке и Сибирском регионе. В частности, я смотрю сообщения, говорится о заправках "Газпром нефти" и некоторых других. Дмитрий Николаевич (Козак – ред.), надо разобраться, что это. Если это какой-то просто всплеск, то это одна ситуация. Если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали в случае необходимости", — сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

Козак ответил, что обсудит этот вопрос с нефтяниками уже в понедельник. "Сегодня вечером будут все нефтяные компании, в том числе обсудим и эту историю", — сказал он.

"Проверьте тогда, что там происходит, мне потом доложите", — подытожил Медведев.