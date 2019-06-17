МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в мае ускорилась до 5,55% с 5,44% в апреле, сообщает Банк России.

"Оценка трендовой инфляции в мае 2019 года повысилась до 5,55% с 5,44% в апреле. Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале также незначительно увеличилась, до 4,23% с 4,2% в апреле", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, методология расчета трендовой инфляции допускает периодическую реакцию оценки на временные факторы динамики цен. Отчасти рост оценки трендовой инфляции в мае объясняет ускорение темпов роста цен на некоторые продовольственные товары, нефтепродукты, услуги транспорта и зарубежного туризма.

"В целом, оценка трендовой инфляции указывает на сохранение инфляционного давления на потребительском рынке на уровне, незначительно превышающем цель по инфляции", — говорится в сообщении.