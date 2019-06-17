МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Заместитель председателя правления Газпромбанка Вадим Кулик покинул банк, сообщил РИА Новости пресс-секретарь кредитной организации Антон Трифонов.

В начале июня агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Вадим Кулик может покинуть Газпромбанк и перейти в банк ВТБ.

"Вадим Кулик покинул банк 15 июня", — сказал Трифонов.

В сообщении банка от 17 июня говорится, что 14 июня состоялось заседание совета директоров по вопросу досрочного прекращения полномочий Кулика. Решение было принято единогласно. Причина его ухода в сообщении не раскрывается.