МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Нерезиденты выкупили 40% всех размещенных Минфином РФ в мае ОФЗ, в целом их вложения в российские гособлигации обновили исторический максимум, достигнув почти 2,5 триллиона рублей, говорится в обзоре Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

Ситуация на рынке в мае в целом оставалась позитивной, однако в конце месяца конъюнктура рынка несколько ухудшилась, говорится в обзоре. "Объем размещения ОФЗ в мае составил 376 миллиардов рублей по номиналу, что немногим меньше, чем в апреле (404 миллиарда рублей). Из них 40% выкупили нерезиденты, 35% – системно значимые кредитные организации (СЗКО) и 14% – другие банки", — сообщил ЦБ.

"В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 миллиардов рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 триллиона рублей", — добавил регулятор.

На последнем майском аукционе Минфина России спрос инвесторов заметно снизился, и ведомству удалось разместить только 44 миллиарда рублей. Уменьшение объемов размещения было связано с нежеланием Минфина на фоне общего снижения аппетита к риску размещать бумаги по более высокой доходности, учитывая, что план размещений на второй квартал уже исполнен, объяснили в ЦБ.