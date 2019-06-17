БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил в эфире телепрограммы "Познер" на Первом канале, что экономика страны находится в ситуации застоя по причине того, что власти в последние шесть лет не использовала шанс на изменение этой ситуации, а главная проблема, по его мнению, это отсутствие воли к реформам, а не санкции или снижение цен на нефть.

"Страна последние шесть лет не использовала свой шанс, и наша доля в мировой экономике падала. Мы не стали более конкурентоспособными и эффективными. В этом смысле мы находимся в такой ситуации застоя, скорее экономического в первую очередь, который не дает оптимизма", — сказал он.

По словам Кудрина, "мы очень медленно реагируем на задачи, которые ставят вызовы жизни", а некоторые фундаментальные реформы, которые бы вывели из "ложной устойчивости", не проводятся, несмотря на национальные цели и проекты, объявленные президентом России Владимиром Путиным.

"Мы неправильно, может быть, выбираем наши главные фокусы или не умеем проводить даже те стратегии или цели, которые мы заявили. Мы очень медленно реагируем на задачи, которые ставят вызовы жизни. Мы очень неэффективны, забюрократизированы", — сказал он, подчеркнув, что в первую очередь необходимо повысить качество госуправления. В том числе, отметил он, нужно цифровизировать госуправление, готовить управленческие кадры так, чтобы "решения проводились кликом мыши".

По словам Кудрина, отсутствие политической воли к реформированию экономики — более важная проблема России, чем санкции Запада или паление цен на нефть.

"Главная наша проблема — не снижение цен на нефть, не даже санкции, которые что-то у нас отбирают, уменьшают наш потенциал, а наши внутренние проблемы, наше неумение провести, или неспособность, или неготовность, может, отсутствие политической воли к некоторым шагам", — заявил Кудрин. Он отметил, что именно в этом причина падения уровня жизни в стране "почти на 9% за последние годы", снижения реальных доходов населения и замедления темпов экономического роста.