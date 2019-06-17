МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ планирует в сентябре начать заключать соглашения на льготное кредитование с участниками Корпоративной программы повышения конкурентоспособности (КППК), рассказал РИА Новости замглавы ведомства Василий Осьмаков.

Корпоративная программа повышения конкурентоспособности – это программа деятельности организации, взявшей на себя обязательства по наращиванию объемов производства и поставок конкурентоспособной продукции. Основные положения поддержки организаций, реализующих КППК, предусмотрены постановлением правительства РФ № 191 от 23 февраля 2019 года.

"Отбор по КППК был продлен до 17 июня. Подано в общей сумме порядка 800 федеральных и региональных заявок. Мы завершаем подписание соглашений с РЭЦ и другими банками по КППК и торговому финансированию. После этого примерно за 1,5 месяца проводим ранжирование и формируем единый перечень предприятий, претендующих на поддержку. Уточняем распределение лимитов и где-то с сентября выходим на подписание соглашений с претендентами. Дальше они на протяжении до пяти лет кредитуются в рамках нашей программы", — рассказал замминистра.

Квалификационный отбор проводился с 1 апреля по 17 июня на двух уровнях: федеральном – Минпромторгом, и региональном — органами субъектов Федерации. По данным Минпромторга, на 14 июня свои заявки от предприятий представили более 70 регионов. Паспортом нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" предусмотрено заключение 250 корпоративных программ повышения конкурентоспособности в 2019 году и 320 – к 2024 году.

Победители отбора должны в течение года заключить договор о предоставлении льготного финансирования с одной или несколькими кредитными организациями. Компании вправе обратиться сразу в несколько банков-участников программы для выбора наилучших условий предоставления поддержки.