МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год, внесенный правительством.

Согласно документу, общий объем доходов федерального бюджета на 2019 год увеличивается на 205,6 миллиарда рублей — до 20 триллионов 174,9 миллиарда рублей (18,5% ВВП). При этом поступление ненефтегазовых доходов увеличивается на 264,3 миллиарда рублей, а нефтегазовых доходов, наоборот, уменьшается на 58,7 миллиарда рублей.

Расходы бюджета увеличиваются на 256,5 миллиарда рублей — до 18 триллионов 293,7 миллиарда рублей (16,8% ВВП). Связано это с двумя факторами: ростом доходов от ненефтегазового сектора и предложениями по экономии бюджетных ассигнований, которая уже может сложиться до конца года. Профицит бюджета РФ в 2019 году составит 1 триллион 881,2 миллиарда рублей, или 1,7% к ВВП, что на 50,9 миллиарда рублей ниже ранее утвержденного уровня. Это обусловлено снижением поступления нефтегазовых доходов. При этом ненефтегазовый дефицит сокращается до 5,8% ВВП с прогнозировавшихся ранее 6%.

Предлагаемые кабмином предложения по расходам направлены на решение социальных задач, в том числе с учетом послания президента РФ Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года. В частности, 5 миллиардов рублей выделяется на поддержку многодетных семей, взявших ипотечный кредит для приобретения жилья, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, 4,3 миллиарда рублей – на софинансирование обязательств регионов по региональной соцдоплате к пенсии.

На завершение строительства многоквартирных домов для защиты дольщиков выделяется 36 миллиардов рублей. На завершение мероприятий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны направляется дополнительно 2,5 миллиарда рублей.

Расходы на здравоохранение увеличиваются на 13,3 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на закупку антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ и иммунобиологических лекарств против полиомиелита и профилактики гриппа, приобретение медоборудования в федеральные центры высоких медицинских технологий. На обеспечение доступности авиаперевозок граждан на Дальний Восток и обратно выделяется 2,7 миллиарда рублей, а 60,9 миллиарда рублей дотаций пойдут на поддержку сбалансированности региональных бюджетов.