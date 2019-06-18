МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги – суперсервиса, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора организации "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.

По его словам, рабочая группа по госуправлению при АНО "Цифровая экономика" рассмотрела большой объем проектов, которые "перенесут в онлайн те действия, которые до сих пор требуют от нас физических перемещений и затрат времени".

"Среди них – поступление в вуз онлайн. Суперсервис предполагает создание единого портала образовательных программ, чтобы можно было удобно их искать и сравнивать. Главное, портал будет включать в себя онлайн-сбор документов в электронном виде, требуемых для поступления, включая заявление. В некоторых случаях будет возможно и дистанционное прохождение вступительных экзаменов, если будет обеспечено соответствующее дистанционное наблюдение", — рассказал Тер-Степанов.

"Отдельные компоненты суперсервиса по плану федпроекта "Госуправление" начнут использоваться в приемной кампании 2021 года, а в 2022 году планируется запустить пилотный проект", — сообщил он.

Перечень из 25 первоочередных суперсервисов в марте был утвержден президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию. Суперсервисы будут покрывать около 95% всех взаимодействий граждан с государством.

Так, например, в рамках суперсервиса "Рождение ребенка" только по электронному заявлению от родителей будет предоставляться весь необходимый набор услуг: регистрация рождения, получение полиса ОМС, пособий, регистрация ребенка по месту жительства родителей и т.д. Для получения этих услуг не нужно будет лично посещать госорганы или иные организации. Ведомства, ответственные за эти услуги, до конца мая должны были разработать целевые модели суперсервислв и "дорожные карты".