МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский в интервью таблоиду Bild заявил, что для энергетического сектора страны есть угрозы в связи со строительством Россией трубопровода "Северный поток-2".

Зеленский сегодня, 18 июня, совершит официальный визит в Германию. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в ходе брифинга заявил о том, что президент Украины и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине могут обсудить вопрос "Северного потока-2".

В ответ на вопрос журналиста об ожиданиях от предстоящей встречи, Зеленский назвал Меркель "сильной личностью" с огромным опытом, а также отметил: украинцы надеются, что канцлер поможет Украине "противостоять вызовам", с которыми страна сталкивается.

"Мы уверены, что санкционная политика должна продолжаться до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Нам также потребуется помощь в проведении глубоких структурных реформ, которые мы начинаем. Мы также видим угрозы в энергетическом секторе из-за "Северного потока-2", который нанесет ущерб энергетической безопасности Украины и Европы", — рассказал президент Украины.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.