МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Немецкий институт экономических исследований IFO ухудшил прогноз по росту ВВП Германии на 2020 год до 1,7% с ожидавшихся ранее 1,8%, говорится в исследовании института.

Прогноз на 2019 год остался без изменений – рост на 0,6%.

"Появляются новые признаки того, что слабые показатели промпроизводства постепенно окажут влияние на внутреннюю экономику через рынок труда и производственно-сбытовые цепочки. Это одна из причин, почему IFO понизил свой прогноз на будущий год на 0,1 процентного пункта, до 1,7%", — прокомментировал глава отдела IFO по исследованиям и экономическому прогнозированию Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershaeuser).

Рост экономики, как ожидается, будет подкреплен увеличением потребительских расходов на 1,4% в 2019 году и на 1,3% в 2020 году. Рост инвестиций ожидается в 2019 году на уровне 3%, а в 2020 году — 2,8%. Экспорт в текущем году, по прогнозу, вырастет на 1,3% на фоне замедления темпов роста мировой экономики, а в 2020 году – на 3,8%.

Инфляция в Германии, как ожидается, замедлится с 1,8% по итогам 2018 года до 1,5% в 2019 году, а в 2020 году вновь ускорится до 1,8%.

Уровень безработицы в стране, по прогнозу IFO, сократится с 5,2% в минувшем году до 4,9% в 2019 году и 4,8% в 2020 году. Число занятых вырастет с 44,8 миллиона человек в 2018 году до 45,27 миллиона в 2019 году и 45,52 миллиона в 2020 году.