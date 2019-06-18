МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае, по окончательной оценке, замедлилась до 1,2% с апрельских 1,7%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

Годовая инфляция в Евросоюзе в мае составила 1,6% против 1,9% в апреле.

Годом ранее, в мае 2018 года, годовая инфляция в еврозоне и ЕС в целом составляла 2%.

Самый высокий показатель годовой инфляции в отчетном месяце был зафиксирован в Румынии (4,4%), Венгрии (4%) и Латвии (3,5%), самый низкий продемонстрировали Кипр (0,2%), Португалия (0,3%) и Греция (0,6%).