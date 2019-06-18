МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июне упал до отметки минус 21,1 пункта с минус 2,1 пункта в мае, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора до минус 5,7 пункта.

При этом индекс текущих экономических условий в Германии в отчетном месяце снизился до 7,8 пункта с 8,2 пункта в мае. Аналитики прогнозировали снижение индикатора до 6 пунктов.

Индекс текущих экономических условий в еврозоне в июне вырос при этом до минус 3,7 пункта с минус 7 пунктов месяцем ранее. Индекс экономических ожиданий в зоне евро рухнул до минус 20,2 пункта с минус 1,6 пункта месяцем ранее.

"Резкое падение индикатора экономических настроений ZEW совпало с возросшей неопределенностью в отношении перспектив мировой экономики и существенным ухудшением показателей по экономике Германии в начале второго квартала", — приводятся в релизе слова президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).