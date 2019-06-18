МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Пресс-сектерать президента России Дмитрий Песков заявил, что проблема снижения доходов населения страны есть, но оценивать ее гипертрофированно неверно. Кудрин: Россия в последние 6 лет не использовала шанс на изменение экономики

"Формулировки на счет каких-то (социальных) взрывов и так далее — мы не можем с этим согласиться. Скорее, относим это к эмоциональным проявлениям. То есть в плане наличия проблемы, безусловно, да — об этом хорошо известно, это никто не скрывает, но и гипертрофированно ее оценивать, мы тоже считаем неверным", — ответил на просьбу прокомментировать высказывания главы Счетной палаты (СП) Алексея Кудрина об уровне бедности в России Песков.

Пресс-секретарь отметил также, что в последнее время, действительно, выросло количество граждан, чьи доходы сократились. В первую очередь это произошло из-за процессов, которые происходят в экономике, но "в то же время говорить о росте бедности в данном случае нельзя".

"А главное, что президент считает проблему наличия людей с доходами ниже прожиточного уровня самой первоочередной проблемой. И, собственно, реализация многих нацпроектов — она имеет своей целью как раз решение этой проблемы. Поэтому работа во многом концентрируется для решения этой проблемы", — добавил Песков.

Напомним, накануне глава Счетной палаты заявил, что бедность в РФ "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".

По мнению Кудрина, "в последние годы как раз уровень жизни наших граждан снижался, сейчас около 12,5 миллионов человек находится за чертой бедности, 70% наших граждан бедных проживает в семьях, в основном это дети".