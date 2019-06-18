КИЕВ, 18 июн — ПРАЙМ. Более 200 инвестиционных фондов из 25 стран мира приобрели еврооблигации Украины на 1 миллиард евро, сообщило министерство финансов страны во вторник.

"Вместе с выпуском семилетних облигаций внешнего государственного займа в евро география инвесторов в украинские ценные бумаги существенно расширилась. 212 инвестиционных фондов из 25 стран мира приобрели новые еврооблигации, выпущенные Украиной в евро", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Украина на прошлой неделе разместила семилетние еврооблигации в объеме 1 миллиард евро с доходностью в размере 6,75% годовых.