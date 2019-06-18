МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в апреле составил 15,7 миллиарда евро против 23,2 миллиарда евро в марте, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали в отчетном месяце профицит торгового баланса в размере 8,8 миллиарда евро.

Экспорт товаров из еврозоны в апреле вырос в годовом выражении на 5,2%, до 192,9 миллиарда евро, импорт поднялся на 6,6% — до 177,2 миллиарда. В аналогичном месяце 2018 года в еврозоне был зафиксирован профицит в 17,1 миллиарда евро.

Профицит внешнеторгового баланса Евросоюза в апреле составил 1,4 миллиарда евро против дефицита в 2,9 миллиарда евро в марте. В апреле 2018 года в макрорегионе был отмечен дефицит в 900 миллионов евро.

Экспорт товаров из ЕС в апреле увеличился в годовом выражении на 10,2%, до 171,1 миллиарда евро, импорт — на 8,6%, до 169,7 миллиарда евро.