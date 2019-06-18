МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России, поместив на первое место в нем АО "Фирма "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачева" — по данным издания, эта компания, принадлежащая семье экс-губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, распоряжается 649 тысячами гектаров на юге страны стоимостью 68,5 миллиарда рублей.

"Предприниматели из списка Forbes в новом рейтинге самых дорогих землевладений используют свои сельскохозяйственные земли по назначению. Сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высокорентабельным бизнесом. В растениеводстве, например, рентабельность подсолнечника превышает 33%, по сахарной свекле и зерну этот показатель приближается к 30%, а в южных регионах рентабельность пшеницы может достигать и 50%. Неудивительно, что в АПК пришли люди с серьезными деньгами", — отмечается в статье Forbes.

В "Агрокомплекс" входят 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой продукции сельского хозяйства, выручка холдинга в 2018 году превысила 50 миллиардов рублей.

На втором месте рейтинга — агрохолдинг "Степь" Владимира Евтушенкова (основной владелец АФК "Система"), развивающий растениеводство, молочное животноводство и интенсивное садоводство, на третьем — компания "Мираторг" братьев Александра и Виктора Линников, являющаяся крупнейшим производителем мяса в России, а также занимающаяся растениеводством и производством кормов. Их владения Forbes оценил в 412 тысяч гектаров стоимостью 45,6 миллиарда рублей и в 1 миллион гектаров стоимостью 45 миллиардов рублей.

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае. "Самая дорогая сельскохозяйственная земля по понятным причинам на юге России, например, стоимость гектара в Краснодарском крае — 130 тысяч рублей. Самая дешевая — в Пензенской области и Башкортостане — 20 тысяч рублей за гектар", — пишет издание.

Согласно его оценке, суммарно двадцатка крупнейших землевладельцев России контролирует 7,87 миллиона гектаров земель сельхозназначения на 471,7 миллиарда рублей. Forbes оценивал земли агрохолдингов исходя из их площади и расчетной цены гектара. При расчете стоимости использовались открытые данные о покупке-продаже земли в 2018 году и аналитические данные от компании "Совэкон", а при отсутствии сделок с землей за основу бралась средняя кадастровая стоимость гектара сельхозземель, скорректированная на коэффициент превышения кадастровой стоимости над рыночной ценой (в 2018 году — 1,38).