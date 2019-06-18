МОСКВА, 18 июн — Dow Jones. Конечно, вы уже об этом знаете. На этой неделе во вторник и среду состоится с нетерпением ожидаемое заседание Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США, и участникам рынка следует сконцентрироваться на том, что скажут руководители центрального банка, так как делать они ничего не собираются.

От этого заседания ФРС ожидают многого: в среду будет объявлено решение по процентным ставкам, будут представлены новые экономические прогнозы, а также состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Согласно данным FedWatch, в понедельник вечером рынок фьючерсов оценивал вероятность снижения ключевой процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов, на этой неделе чуть более чем в 20%. В настоящее время диапазон ключевой процентной ставки ФРС составляет 2,25-2,50%.

На рынке фьючерсов ожидают, что ФРС осуществит три снижения ставки, причем каждое будет составлять 25 базисных пунктов. Начнется этот процесс, вероятно, по итогам заседания 30-31 июля. Участники рынка видят 85%-ую вероятность снижения целевого диапазона ФРС до 2%-2,25% или ниже по итогам следующего заседания ФРС. Вероятность еще одного понижения на 25 базисных пунктов, до 1,75%-2%, по итогам заседания 17-18 сентября оценивается как 64%. Что касается третьего этапа снижения ставок, то на рынке ожидают падения целевого диапазона ФРС по итогам заседания 10-11 декабря до 1,50%-1,75% или ниже с 50%-ой вероятностью. Вероятность того, что третье сокращение состоится в январе, оценивается как 61,2%, а в марте – 67%.

Безусловно, нельзя считать ожидания рынка фьючерсов точными прогнозами. Как мы уже отмечали ранее, предположения участников данного рынка чаще оказывались ошибочными, а не наоборот. До начала текущего года они ожидали, что к июньскому заседанию ФРС диапазон процентных ставок уже будет повышен до 2,50%-2,75% или даже выше.

В целом рынок фьючерсов следовал за индикацией экономических прогнозов ФРС и ожиданиями самих руководителей центрального банка относительно процентных ставок. Последние прогнозы были представлены 20 марта. Срединный прогноз руководителей ФРС тогда предполагал, что к концу 2019 года ставка будет находиться на уровне 2,375%, что соответствует середине текущего целевого диапазона 2,25%-2,50%. При этом 11 руководителей центрального банка США в марте не ожидали изменения денежно-кредитной политики до конца года, тогда как шестеро говорили о возможном повышении на 25 базисных пунктов или больше. Заявление ФРС по итогам майского заседания вновь содержало фразу о "терпении" в деле формирования денежно-кредитной политики.

В начале июня позиция Пауэлла изменилась. Он заявил, что ФРС пристально наблюдает за развитием торговых конфликтов, отметив при этом, что центральный банк может смягчить политику, если сочтет этот необходимым. Финансовые рынки незамедлительно отреагировали на его слова резким снижением доходности казначейских облигаций и ростом акций, ожидая, что ФРС вновь придет на помощь экономике.

Большая часть экономических данных США не подает красноречивых сигналов слабости, но опережающие финансовые индикаторы, такие как инвертированная кривая доходности, свидетельствуют в пользу необходимости "страховки" со стороны ФРС в виде снижения ключевой процентной ставки, если торговая война нанесет еще больший урон экономике. Производственный индекс ФРС-Нью-Йорка продемонстрировал самое значительное за историю своего существования падение и переместился на негативную территорию впервые за два года, о чем в понедельник сообщили в ФРС-Нью-Йорк.

Экономисты Goldman Sachs во главе с Яном Хациусом на выходных опубликовали аналитическую записку, в которой говорится о том, что планка для снижения ставок находится в настоящий момент выше, чем в 1995-96 и 1998 годах. В те периоды ФРС придерживалась жесткой денежно-кредитной политики и тормозила рост экономики. В 1998 году финансовые условия резкой ужесточились в преддверии нарождающегося долгового кризиса, кульминацией которого стал дефолт по долговым обязательствам в России и крах хедж-фонда Long Term Capital Management.

В Goldman Sachs отметили, что центральный банк США, во главе которого в то время стоял Алан Гринспен, смог откатить обратно осуществленные снижения ставок в марте 1997 года и в июне 1999 года. "Тем не менее, усиленное внимание к повышениям ставки ФРС со стороны администрации США, особенно в преддверии президентских выборов, может усложнить задачу для ФРС в 2020 году, так что слишком поспешное смягчение политики теперь может привести к тому, что ключевая ставка застрянет на слишком низком уровне, если экономика в итоге окажется устойчивой", — пишут экономисты Goldman Sachs.

Безусловно, президент США Дональд Трамп не скупился на слова, критикуя повышение ставок ФРС и уменьшение баланса центрального банка. Бывший вице-председатель ФРС Стэнли Фишер в воскресенье предположил, что, если бы Трамп не обрушился с критикой в адрес Пауэлла и политики центрального банка в прошлом году, то ФРС, возможно, и не повысила бы ставки в декабре.

Политическая составляющая сейчас сильно довлеет над решением ФРС. И это представляет собой вескую причину для того, чтобы руководители центрального банка в среду воздержались от снижения ставок. Кроме того, ФРС, вероятно, захочет сохранить пространство для маневра в преддверии встречи стран Большой двадцатки в Осаке в конце месяца. На рынке надеются на то, что в рамках этой встречи США и Китай смогут достичь прогресса в переговорах, хотя министр торговли США Уилбур Росс в выходные посоветовал не ожидать заключения сделки даже в случае личной встречи глав двух стран.

Также ФРС, вероятно, захочет увидеть ключевые экономические показатели США за июнь, которые будут представлены не ранее начала следующего месяца. Больше всего руководителей центрального банка интересует вопрос о том, было ли более слабое, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест вне сельского хозяйства США в мае (на 75 000) лишь случайностью. В среду ФРС, вероятно, подготовит почву для будущего снижения ставки, но воздержится от смягчения политики до следующего месяца.

— Автор Randall W. Forsyth, randall.forsyth@barrons.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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