МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в мае уменьшилось на 0,9% по сравнению с пересмотренным показателем апреля и составило 1,269 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 0,4% по сравнению с первоначальным показателем апреля в 1,235 миллиона — до 1,23 миллиона новостроек. Показатель апреля был пересмотрен до 1,281 миллиона.

Число разрешений на строительство в США в мае выросло до 1,294 миллиона — на 0,3% с пересмотренного значения апреля. Аналитики ожидали, что оно составило 1,296 миллиона. Показатель апреля был изменен с 1,288 миллиона до 1,29 миллиона.

Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность этого показателя к уровню процентных ставок в стране. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.