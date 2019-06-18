МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Промышленное производство в РФ в мае резко замедлило рост в годовом выражении — до 0,9% с апрельских 4,6%, сообщает Росстат.

При этом за пять месяцев текущего года рост промпроизводства составил 2,4% в годовом выражении. В месячном выражении падение промпроизводства в мае составило 2,1%, а с исключением сезонного и календарного факторов — 0,8%.

Рост промышленного производства в РФ по итогам 2018 года ускорился до 2,9% с 2,1% годом ранее, но оказался чуть ниже прогноза Минэкономразвития в 3%.

Самый большой рост промпроизводства в годовом выражении был зафиксирован в добыче полезных ископаемых — 2,8%. Рост промпроизводства в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха составил 1,8%. В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 0,8%. В обрабатывающих производствах был зафиксирован спад на 1%.

В то же время цены производителей промышленных товаров в России в мае ускорили рост до 1,8% с 0,5% в апреле, в годовом выражении рост составил 8,6%. При этом с начала года рост цен промпроизводителей составил 1,2%.

В мае 2019 года увеличение цен на нефть составило 4,5%, на продукцию добычи и обогащения железных руд – 2,8%. При этом цены на янтарь и природные необработанные алмазы снизились на 27,4% и 16,4% соответственно. В производстве химических веществ и химических продуктов на 7,6% подорожали промышленные газы, на 1,8% – мыло и моющие, чистящие и полирующие средства.

Цены производителей промышленных товаров в России за 2018 год, по данным Росстата, выросли на 11,7% по сравнению с предыдущим годом.