МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 19 июня предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 25,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ, в частности, предложит выпуск ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 года в объеме 20 миллиардов рублей и инфляционные ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 года на 5,307 миллиарда рублей.

На предыдущих аукционах, состоявшихся 5 июня, Минфин разместил ОФЗ двух серий на 67,487 миллиарда рублей при совокупном спросе в 167,213 миллиарда рублей.