МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что не согласен с предложением ЦБ пересмотреть порог в 7% ВВП для начала траты Фонда национального благосостояния, этого объема хватит на 3 года низких цен на нефть.

"Не могу согласиться с этим предложением. Это норма закона. Мы собственно к этому шли — 7% позволяет нам три года прожить при низких ценах на нефть", — сказал он журналистам.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции заявила, что инвестирование средств ФНБ свыше 7% ВВП может привести к реальному укреплению рубля, снизить конкурентоспособность российских товаров и повысить уязвимость экономики РФ к внешней конъюнктуре. По ее словам, пороговый уровень в 7% ВВП был определен достаточно давно, и стоит еще раз проанализировать, достаточно ли этого объема ликвидных активов для того, чтобы "при необходимости противостоять резкому и длительному негативному изменению внешних условий".