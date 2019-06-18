МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в первом квартале 2019 года на уровне 0,5%.

Как отмечает ведомство, объем ВВП России за первый квартал 2019 года составил в текущих ценах 24,48 триллиона рублей.

По данным Росстата, наибольший рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости к соответствующему периоду предыдущего года продемонстрировали добыча полезных ископаемых, а также финансовая и страховая деятельность. Заметный рост отмечен также в таких отраслях, как предоставление услуг в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания (рост на 4,8% по сравнению с первым кварталом 2018 года), транспортировка и хранение продукции (рост на 3,1%), услуги в области культуры, спорта и индустрии развлечений (рост на 3,7%).

"На замедление роста индекса физического объема ВВП к соответствующему периоду предыдущего года (в первом квартале 2019 года – 0,5%, а в первом квартале 2018 года – 1,9%) повлияла, в первую очередь, ситуация в оптовой и розничной торговле, итоги деятельности по операциям с недвижимым имуществом, ситуация в оптовой и розничной торговле и снижение производства в тепло- и электроэнергетике", — отмечается в комментарии ведомства.

Предварительная оценка по росту ВВП РФ в первом квартале 2019 года была опубликован Росстатом в середине мая. При этом Минэкономразвития оценивало рост ВВП России в первом квартале в 0,8%.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2019 год составляет 1,3%.

Как пояснял в конце мая глава министерства экономического развития Максим Орешкин, ведомство пока сохраняет свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году, в том числе потому что слабая динамика в первом квартале была ожидаемой и на начало года обычно приходится самый маленький объем ВВП.