ВАШИНГТОН, 18 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе на саммите G20.

"Провел очень хорошую телефонную беседу с председателем Китая Си. Мы проведем расширенную встречу на следующей неделе на G-20 в Японии", — написал Трамп в Twitter.

По его словам, до встречи двух лидеров представители двух стран "начнут переговоры".

На прошлой неделе Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если не будет достигнут прогресс в торговых переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня. Позднее он сообщил, что не устанавливает крайних сроков для введения новых пошлин и выразил уверенность, что Китай в конечном счете заключит торговую сделку с США.

В свою очередь Центральное телевидение Китая сообщает, что Си в телефонной беседе с Трампом выразил надежду на то, что американская сторона будет справедливо обращаться с китайскими компаниями.

"В торгово-экономических вопросах стороны должны решать проблемы путем равноправного диалога, учитывать оправданные озабоченности друг друга. Мы также надеемся на то, что американская сторона будет справедливо обращаться с китайскими компаниями", — заявил Си Цзиньпин.

Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.