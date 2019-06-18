МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Комиссия правительства по бюджетным проектировкам одобрила основные характеристики федерального бюджета РФ на следующую трехлетку с прогнозируемым профицитом в 1,335 триллиона рублей в 2020 году, 927 миллиардов рублей в 2021 году и 600 миллиардов рублей в 2022 году, сообщил Минфин.

Поправки в федеральный бюджет РФ на текущий год, принятые ранее во вторник Госдумой в первом чтении, предусматривают его профицит в 1,881 триллиона рублей.

"Правительственная комиссия приняла за основу основные характеристики федерального бюджета: доходы федерального бюджета на 2020 год в размере 20,333 триллиона рублей, расходы – 18,998 триллиона рублей и профицит — 1,335 триллиона рублей. В 2021 году доходы федерального бюджета составят 20,97 триллиона рублей, расходы – 20,043 триллиона рублей, профицит – 0,927 триллиона рублей. На 2022 год доходы федерального бюджета определены на уровне 21,772 триллиона рублей, расходы – 21,172 триллиона рублей, профицит – 0,6 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

Заседание комиссии 17 июня провел первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, были рассмотрены проекты основных характеристик федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов на следующие три года, а также методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований по госпрограммам РФ и непрограммным направлениям деятельности.

В действующей редакции закона о бюджете РФ на текущую трехлетку, профицит в 2019 году определен в объеме 1,932 триллиона рублей. Сокращение этого параметра принятыми Госдумой поправками на 50,9 миллиарда рублей обусловлено ожидаемым снижением по сравнению с планом поступления нефтегазовых доходов. На 2020 и 2021 соответственно в действующем законе о бюджете профицит ожидается на уровне 1,224 триллиона рублей в 2020 году и 0,952 триллиона рублей в 2021 году.