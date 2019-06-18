МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Компании при экспорте и импорте нефти в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 июля должны будут подавать таможенные декларации на нефть вместе с документами об оценке ее соответствия требованиям технического регламента ЕАЭС, говорится в сообщении пресс-службы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Коллегия ЕЭК утвердила перечень продукции, на которую необходимо будет предоставлять таможенную декларацию и документы об оценке соответствия требованиям технического регламента ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию". В перечень включена такая нефть с кодом 2709 00 900 9 таможенной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС", — говорится в сообщении.

"Согласно техрегламенту оценка соответствия нефти осуществляется перед выпуском ее в обращение на рынке союза и проводится в форме испытаний с оформлением паспорта. Импортер нефти при подаче таможенной декларации должен предоставить его в таможенный орган, как это предусмотрено перечнем. Техрегламент вступает в силу 1 июля этого года", — отмечается в сообщении.

Внимание к качеству нефти повысилось весной этого года. В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".