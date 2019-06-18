МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ разъяснило ситуацию с ростом цен на бензин в связи с противоречивыми трактовками статистики Росстата по их динамике, говорится в сообщении кабмина.

"Статистика Росстата относится к динамике цен производителей, т.е. к оптовым ценам, определяемым биржевыми торгами. Анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост на текущий момент 17% с 31 декабря 2018. При этом биржевая цена сейчас на 7% ниже цены на 17 июня 2018 года. Важно отметить, что с начала года цена на бензин на бирже была на 10400-19900 рублей на тонну ниже экспортной альтернативы при том, что исторически поставки на российский рынок были премиальны относительно экспорта", — говорится в сообщении.

Поясняется, что такая ситуация сложилась в связи с избыточным предложением бензина на рынке в момент низкого спроса и привела к резкому росту доходности мелкого опта и розницы. По данным кабмина, сейчас происходит восстановление оптовых цен на уровень, близкий к экспортной альтернативе.

По итогам проведенного Минэнерго РФ анализа роста розничных цен на моторное топливо отмечается, что рост цен с начала года соответствует параметрам заключенных в ноябре 2018 года соглашений. По данным ЦДУ ТЭК, рост цен на бензин с начала года составляет 2,3% в среднем по России, в том числе в СФО – 2,5%, в ДФО – 2,8%.

Уточняется, что согласно заключенным соглашениям нефтяные компании взяли на себя обязательства не превышать темпы роста розничных цен на реализуемые нефтепродукты с 1 января 2019 более чем на 1,7% (с учетом увеличения ставки НДС), с 1 февраля 2019 – более прогнозного среднегодового уровня инфляции в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2019 год. Кабмин также указывает, что в ДФО рост цен в январе составил 1,5%, то есть практически на величину роста НДС, тогда как в СФО лишь 0,7%. Таким образом, в СФО рост НДС не был полностью перенес в цену топлива в январе 2019 года.

"Поскольку ценообразование складывается на основании конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения, а также с учетом экспортной альтернативы, то в условиях последней недели мая-первой недели июня (рост мировых цен) отмечен рост цен во всех субъектах Российской Федерации, наиболее явно выраженный в СФО за счет компенсации роста НДС, который не произошел в январе", — отмечают в правительстве.