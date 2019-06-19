ВАШИНГТОН, 19 июн /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) сохранит базовую ставку по итогам заседания управляющих в среду, но регулятор может дать сигналы, что уже с июля начнет понижать ставку, чтобы вернуть американскую экономику к устойчивому росту, прогнозируют аналитики, опрошенные РИА Новости.

В среду в 14.00 по Вашингтону (21.00 мск) будет опубликован протокол заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. Июньское заседание будет сопровождаться обновленными прогнозами ФРС по дальнейшей динамике ставок и макропоказателей. Важные сигналы рынок ожидает и от главы ФРС Джерома Пауэлла, который проведет пресс-конференцию сразу после встречи с управляющими резервных банков США.

О последнем поднятии ставки ФРС объявила по итогам заседания в декабре. Регулятор тогда ожидаемо принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Это стало четвертым повышением в прошлом году. При этом, в 2019 году регулятор спрогнозировал еще два повышения ставки вместо ранее планируемых трех. По итогам следующих заседаний ставка находилась на прежнем уровне. Сейчас аналитики не прогнозируют повышения ставки регулятора в этом году в принципе. Некоторые из них уверены, что регулятор начнёт "игру на понижение" из-за ситуации, сложившейся в экономике, в первую очередь, из-за торговых войн и замедления глобального роста.

Ранее ряд СМИ сообщили, что сейчас в администрации Трампа рассматривается возможность отставки Пауэлла. Трамп не раз обвинял его в неосторожном повышении ставки в декабре, что поставило американскую экономику на грань рецессии. Тем не менее, многие эксперты сходятся во мнении, что больший негатив экономике принесли торговые войны с Китаем. Что касается ставки, то она стала, скорее, катализатором.

"Что касается по-настоящему главного события дня – то тут двух мнений быть не может. Торговый конфликт США и Китая может использоваться Трампом в качестве инструмента давления на ФРС с целью "продавливания" регулятора на смягчение монетарной политики. Ранее глава ФРС заявил о готовности "в случае чего" поддержать экономический рост в США. Многие решили, что тем самым дан сигнал на снижение базовой процентной ставки. Но не на нынешнем июньском заседании, а в июле", — говорит эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.

"На этот раз предполагается, что ключевая ставка будет оставлена неизменной, на уровне 2,25-2,5%. Важен взгляд в будущее – оценка перспектив кредитно-денежной политики в США. Ранее Джером Пауэлл пообещал стимулировать американскую экономику в случае необходимости", — соглашается эксперт по международным рынкам БКС Брокер Оксана Холоденко.

Выпускник Брандейского университета, инвестиционный стратег-аналитик Михаил Крылов продолжает, что ФРС нужно быть крайне осторожной в своих действиях, "иначе надо готовится к замедлению роста ВВП США до 1,5% в год".

О том, что ставка вряд ли будет поднята на июньском заседании, рассказал РИА Новости и эксперт американского института CSIS и старший экономист Smith's Research & Gradings Скотт Макдоналд. "Мы не думаем, что ФРС поднимет ставку завтра. Но, скорее всего, предпримет какие-либо действия в июле", — говорит он. И добавляет, что это решение будет как раз зависеть от того, какие соглашения будут достигнуты по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа в Японии на "большой двадцатке".

Он также отмечает, что индикаторы роста рынка сейчас дают весьма противоречивую информацию, говорить наверняка о действиях ФРС проблематично. Тем не менее, эксперт заявил, что не разделяет настроений, которые царят на Wall Street, что рост экономики США упадёт ниже 2%. "У ФРС есть достаточно пространства для манёвра в этом смысле", — уверен он.

Bank of America Merrill Lynch (BofAML) тоже не видит причин для повышения ставки в своём еженедельном бюллетене (есть в распоряжении РИА Новости), отмечая, что решение, которое огласит регулятор в среду, представляет весьма важное событие для рынка. Банк также считает, что ФРС опрометчиво повысила ставку в декабре, что наложились на торговую войну с Китаем и чем раньше начнётся нормализация в виде понижения ставки, тем быстрее удастся нивелировать произошедшее. Поэтому с понижением ставки банк все же призывает не затягивать.

"Понижение ставок, возрождение доверия и восстановление цен на акции — все это первые индикаторы, которе будут определять поворот в росте глобальных индикаторов", — утверждают аналитики банка.

По их данным, "к началу 2020 года этот поворот может стать причиной пересмотра в сторону повышения прогноза роста экономики США и мировой экономики. Любой прогресс в (переговорах по) торговле будет вишенкой на торте. В какой-то момент рынки, вероятно, осознают, что тарифы являются средством достижения цели, а не самоцелью".