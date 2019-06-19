МОСКВА, 19 июн — Dow Jones. Денежно-кредитная политика в Европе во вторник превратилась в словесную войну. В настоящее время рынки, очевидно, наиболее внимательно слушают комментарии Марио Драги, президента Европейского центрального банка.

В своем выступлении Драги указал на возможность нового раунда стимулирования, что вызвало падение доходности основных европейских гособлигаций до рекордных минимумов и подтолкнуло вниз курс евро против доллара США.

Это вызвало гнев президента США Дональда Трампа, который написал на своей странице в Twitter, что комментарии Драги вызвали "нечестное" снижение евро, которое обеспечивает конкурентное преимущество для Европы по отношению к США.

Доходность 10-летних немецких гособлигаций упала до —0,321%, тогда как доходность французских облигаций впервые снизилась до нуля с 0,11%. Пара евро/доллар упала на 0,2% до 1,1196.

Доходность немецких облигаций со сроком погашения от трех месяцев до девяти лет теперь оказалась ниже, чем основная ставка ЕЦБ по депозитам, составляющая —0,4%. Это стало признаком того, что инвесторы ожидают значительного смягчения денежно-кредитной политики.

Центральный банк имеет в своем арсенале ряд средств, которые могут быть использованы, если инфляция не будет расти, сказал Драги. "Это касается всех инструментов, — сказа он на конференции в Лиссабоне. – Дальнейшее снижение ключевой процентной ставки и защитные меры, направленные на ограничение любых побочных эффектов, остаются в нашем арсенале".

Согласно опросам инвесторов и аналитиков, в настоящее время рынки учитывают в котировках понижение ставки ЕЦБ на 0,10 процентного пункта к сентябрю. Ранее ожидалось понижение ставки в определенный момент в следующем году. Возможно, комментарии Драги были вызваны опасениями в отношении того, что Федеральная резервная система может понизить ставку на своем заседании в среду. Относительно низкие ставки в США могут вызвать ослабление доллара.

Драги отреагировал на критику Трампа в конце конференции, заявив, что политика ЕЦБ нацелена на регулирование не курса евро, а инфляции. "У нас есть свои полномочия и у нас есть свой мандат, — сказал Драги. – Мы готовы использовать все инструменты, которые необходимы, чтобы выполнить свой мандат".

"Для Драги это стало возможностью показать, что ЕЦБ по-прежнему является эффективным центральным банком, имеющим инструменты в своем распоряжении, — говорит Эндрю Муллинер, портфельный менеджер Janus Henderson. – Если ФРС понизит ставки в июле или вскоре после этого, а курс евро вырастет до 1,15 или около того, то ЕЦБ, скорее всего, будет вынужден понизить ставки".

В Европе в последние недели наблюдалось снижение инфляционных ожиданий, что стало еще одним стимулом действовать для Драги. Инфляционные ожидания в США также упали, до 1,97% против 2,32% в конце мая.

Дальнейшее снижение ставок, которые уже находятся на негативной территории, крайне непопулярно среди европейских вкладчиков и их банков, которые вынуждены платить за то, чтобы хранить свои резервы в ЕЦБ. Однако ЕЦБ, как ожидается, примет смягчающие меры для банков, например, льготные негативные ставки по некоторым видам резервов. Именно поэтому Драги ссылается на "смягчающие меры для ограничения побочных эффектов", вызванных понижением ключевой ставки.

Это объясняет, почему акции банков в Европе росли даже в то время, когда упала доходность по облигациям. Акции Deutsche Bank выросли на 3,6%. Акции ряда более мелких итальянских и португальских банков также выросли.

Рискованное кредитование, вероятно, больше всего выиграет от более мягкой политики ЕЦБ, считает Марк Бенбоу, фондовый менеджер Kames Capital. По его словам, наиболее ликвидный индекс, отражающий заинтересованность инвесторов в рискованных долгах (IHS Markit iTraxx Crossover Index) вырос на фоне этих комментариев. "Комментарии Драги в отношении масштабов количественного смягчения и потенциала дальнейшего снижения ставок оказались особенно благоприятны для высокодоходных облигаций", — сказал он.

"Выбор ЕЦБ для реагирования на экономическую слабость, вызванную торговой политикой администрации Трампа, невозможно разумно объяснить как ослабление своей валюты для получения экономического преимущества", — говорит Сина Шах, старший инвестиционный аналитик Principal Global Investors.

— Автор Paul J. Davies, paul.davies@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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