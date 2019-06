ВАШИНГТОН, 19 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о своем выдвижении на второй президентский срок: он пообещал "сохранить величие Америки" (Keep America Great), и, наверняка, будет делать это "своим путем". РИА Новости вспомнили отличительные черты 45-го президента США и его первого срока.

СЕМЬЯ У РУЛЯ

"Я горжусь всем тем, что мой муж, его администрация и вся наша семья сделали для американского народа за этот короткий срок. Он по-настоящему любит эту страну и продолжит работать для вас так долго, как может, мы все будем (это делать)", — пообещала, представляя на митинге во Флориде своего супруга Первая леди Америки Меланья Трамп.

Беспрецедентным сегодня выглядит количество Трампов в действующей администрации: постоянно рядом с президентом находится его дочь Иванка и ее муж, зять президента и его старший советник Джаред Кушнер. Последний активно вовлечен в выстраивание политики США на Ближнем Востоке, тогда как дочь президента – участница проектов администрации по делам женщин и бизнеса.

Показательно в плане семейственности выглядел недавний официальный визит президента США в Великобританию: на званном королевском ужине присутствовали сразу шесть человек с фамилией Трамп: сам президент и его супруга, дочери Иванка и Тиффани, а также двое старших сыновей, Эрик и Дональд-младший. Несмотря на президентство и ужин с британской королевой, Трамп остался верен себе – семья и бизнес для него были неделимы всегда.

"СМОЖЕТ" ДОЛГО: ОН ПОЛНЫЙ СИЛ И САМЫЙ ЗДОРОВЫЙ

Всего за несколько дней до объявленного, но известного давно решения баллотироваться на второй срок, Трамп отметил свой 73-й день рождения. Любители статистики подсчитали, что на инаугурации 2017 года президент Трамп побил возрастной рекорд среди всех, когда-либо принимавших президентскую клятву: ему в тот день было 70 лет и 220 дней. Для сравнения Рональд Рейган, которому до этого принадлежал "возрастной рекорд", стал президентом в 69 лет и 349 дней. В случае победы на предстоящих в 2020 году выборах Трамп по итогам второго срока может стать самым пожилым действующим президентом США. Пока этот рекорд также принадлежит Рейгану, он покинул президентское кресло в возрасте 77 лет и 349 дней.

Вопрос возраста, вероятно, не стоял бы так остро, если бы сам Трамп не "уколол" за старость своего соперника от демократической партии экс-вице президента Джо Байдена. "Я такой молодой, сам не верю, я самый молодой! Я молодой и полный сил мужчина. Посмотрите на Джо, не знаю… не знаю", — сказал Трамп журналистам, когда его спросили, какой возраст он считает слишком пожилым для того, чтобы стать президентом. "Вы лучше других знаете, я выгляжу молодо и по возрасту, и по энергии", — сказал Трамп.

Его слова подтверждает проведенный в феврале этого года официальный президентский медосмотр: "Справки и рекомендации готовятся, но пока что я рад объявить, что здоровье президента США очень хорошее, и я ожидаю, что он останется здоров на протяжении своего президентства и далее", — сообщил журналистам врач президента Шон Конли.

Еще более оптимистично выглядела характеристика здоровья Трампа от его бывшего врача Харольда Борнстейна в 2016 году. В ней сообщалось, в частности, что Трамп "исключительно силен и вынослив" и будет "самым здоровым человеком, которого когда-либо избирали президентом США". Правда, как позднее признался доктор, он писал заключение под диктовку своего пациента, а охранник Трампа и вовсе, по его словам, "ограбил" врачебный офис, отняв у него документы о здоровье Трампа.

НАЛОГИ: АМЕРИКАНЦАМ НЕИНТЕРЕСНО, НО АУДИТ ЗАТЯНУЛСЯ

Президент Трамп известен своим "постоянством" по ряду вопросов, особое место среди которых занимает его налоговая декларация. Еще до своего избрания в 2016 году он отошел от начатой президентом Никсоном традиции представлять на суд общественности свои финансовые документы. Несмотря на то, что оппоненты Трампа пытаются увидеть злополучные декларации, ему удается отстоять их секретность до сих пор. Президент заверяет, что его финансовые дела находятся под аудитом, однако сроков его окончания никто не знает.

Сам Трамп уверен, что "американцам это не интересно" и считает претензии на публикацию его налоговых дел политически мотивированными.

Между тем, как заключила газета New York Times по итогам собственного расследования, скрываемые документы фактически демонстрируют убыточность большинства проектов Трампа. В связи с этим некоторые эксперты полагают, что публикация налоговой декларации может нанести большой ущерб репутации президента, поскольку раскроет его бизнес-провалы и подорвет веру в него электората. Сам президент США это оспаривает и по-прежнему "хвастается" своими бизнес-достижениями.

TWITTER–УПРАВЛЕНИЕ

Еще до победы на выборах в 2016 году Трамп выбрал Twitter в качестве основного рупора своей политики. На протяжении 2,5 лет его руководства страной именно с помощью этой площадки он не только сообщает подписчикам о своих решениях, делится эмоциями и держит "в тонусе" журналистов, но использует ее для резких, порой весьма некорректных атак на оппонентов. Сегодня на Twitter президента США подписаны более 61 миллиона 100 тысяч человек. Писать Трамп любит, хотя делать это правильно ему удается не всегда или не всегда с первой попытки.

Так, в лексикон американцев и жителей всей планеты с "легкой руки" Трампа вошло слово Covfefe, когда именно им в майскую полночь 2017 года он завершил в Twitter свою жалобу на работу СМИ: досадная опечатка обсуждалась всем миром несколько дней. Внимание журналистов регулярно приковывают "проколы" в сообщениях президента: он довольно часто допускает ошибки в правописании, далеко не все из которых можно объяснить случайной невнимательностью или результатом автозамены. Так, на прошлой неделе Трамп "похвастался", что встречается со многими зарубежными лидерами: "только что встретился с английской королевой, Принцем Китов (имея в виду Принца Уэльского Чарльза, Prince of Wales). В любом случае, касается ли это имени его жены (Melanie вместо Melania), председателя КНР (Xinping вместо Jinping), или просто ошибок в "сложных" для написания словах, Twitter поток Трампа не вычитывается должным образом его персоналом. Поговаривают, пишет The Week, что помощникам Трампа, которые иногда пишут от его имени, даже приходится имитировать его ошибки, чтобы не выявить подлога, и, конечно, чтобы президент казался избирателям "своим парнем".

ОН ИДЕТ СВОИМ ПУТЕМ

На балу после инаугурации 2017 года Трамп танцевал с Первой леди под композицию Фрэнка Синатры "My Way": хит был очевидно выбран им не случайно, почти все с тех пор президент США делает именно по-своему.

Даже протокол британской короны бизнесмену из Нью-Йорка, занявшему Овальный кабинет Белого дома, не помеха. В ходе первого визита в Великобританию Трамп не раз "обгонял" при обходе почетного караула королеву Елизавету, а при второй поездке в Лондон, хотя изо всех сил сдерживал темп при ходьбе, не смог удержаться от того, чтобы легонько, по-американски "похлопать" хозяйку британской короны по спине ужине в его честь.

Не обернулась ядерной войной Трампу и публичное сравнение размера ядерных кнопок с председателем КНДР Ким Чен Ыном, напротив, он провел с ним уже два (пускай и не очень результативных) саммита и называет его своим другом.

Многое в Трампе, как он и обещал в ходе первой предвыборной кампании, не вписывается в образ правильного политика и обыкновенного президента.

Первый митинг новой предвыборной кампании Трампа завершился песней группы Rolling Stones "You Can't Always Get What You Want" ("Ты не можешь всегда получать то, что хочешь"), теперь время покажет, хватит ли его новизны и самобытности на второй срок. —0-