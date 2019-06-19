МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Nordgold заключила опционное соглашения с Alicanto Minerals Ltd на преимущественное право выкупа геологоразведочного проекта Arakaka в Кооперативной Республике Гайана, говорится в сообщении Nordgold.

В соответствии с условиями соглашения, Nordgold получает опцион на выкуп 100-процентной доли в золоторудном проекте Arakaka в обмен на инвестиции в геологоразведочные работы (ГРР) на проекте в размере 3 миллиона долларов, которые компания вложит в течение 12-месячного опционного периода. Для реализации опциона Nordgold также должен будет выплатить Alicanto дополнительные 5 миллионов долларов.

Золоторудный проект Arakaka расположен в северо-западном районе Гайаны, его площадь составляет 300 квадратных километров. Alicanto останется оператором проекта на протяжении первых 12 месяцев и будет контролировать ход геологоразведочных работ. Буровые работы начнутся, как только Nordgold выплатит Alicanto минимальную сумму в 1,5 миллиона долларов. На данный момент ГРР на проекте сосредоточены на четырех хорошо изученных участках, на которых в кратко- и среднесрочной перспективе ожидается оценка ресурсного потенциала.

"Подписанное соглашение является частью нашей стратегии, направленной на дальнейшее расширение международного портфеля проектов развития компании. Мы надеемся подтвердить геологоразведочный потенциал месторождения Arakaka в течение ближайших 12 месяцев, что даст нам возможность реализовать опцион на приобретение 100-процентной доли в проекте", — приводятся в сообщении слова гендиректора Nordgold Николая Зеленского.

Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов. В 2018 году компания снизила производство золота на 6%, до 907 тысяч унций.