МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Счетная палата готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам, которые должны будут стать постоянной практикой, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на заседании комитета Госдумы по регламенту.

"Мы с вашей помощью изменили закон о Счетной палате, который теперь позволяет более полно смотреть на работу государственных корпораций. Мы впервые сейчас готовим комплексные проверки для государственных корпораций по выполнению стратегических задач, KPI, которые до сих пор фактически не рассматривались, качества корпоративного управления, всех процедур внутри этих корпораций, систему государственных закупок, которые не ограничиваются только 223 законом, систему вознаграждений, бонусов, потому что она должна быть ориентирована на выполнение задач", — сказал он.

"Мы готовим новые методики по анализу, потому что таких комплексных мероприятий было всего несколько в предыдущие периоды. А мы сейчас хотим сделать это постоянной практикой", — добавил Кудрин.

Это государственные активы, их эффективность серьезно влияет на экономический рост и на судьбу целых отраслей, продолжил он. "И они не в частной собственности, они в государственном управлении", — отметил Кудрин.