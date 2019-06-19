МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в мае в годовом выражении замедлилась до 2% против уровня апреля в 2,1%, в месячном выражении показатель составил 0,3% против 0,6% в апреле, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Показатели полностью совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.