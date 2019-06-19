МОСКВА, 19 июн — Dow Jones. Япония не участвует в мировом ралли рынков облигаций, демонстрируя ключевые недостатки своей уникальной денежно-кредитной политики.

Федеральной резервной системе, обсуждающей вероятные изменения структуры своей политики, следует внимательно присмотреться к негативным сторонам применяемого Банком Японии управления кривой доходности.

В отличие от других ключевых центральных банков, Банк Японии определяет цену 10-летних государственных облигаций, удерживая их доходность около нуля. Центральный банк всегда готов покупать и продавать облигации, чтобы удержать их доходность на целевом уровне. Эта практика была введена в 2016 году, чтобы сохранить в силе стимулирующую политику, ослабив при этом опасения относительно прибыльности компаний сектора финансовых услуг, на которой негативно отражалась отрицательная доходность долгосрочных облигаций.

В результате, когда доходность 10-летних облигаций Германии, Великобритании и США в этом году снизилась примерно на 0,6 процентного пункта на фоне ухудшения перспектив мировой экономики, доходность японских облигаций опустилась на 0,1 процентного пункта.

При прочих равных условиях это поддерживает японскую иену, так как доходность японских активов становится относительно более привлекательной. За последние два месяца японская валюта укрепилась примерно на 3,3%, и пара доллар США/иена снизилась до 108,4. В то же время торгово-взвешенный курс иены достиг максимума за два с половиной года.

Иена обычно растет в периоды неопределенности в мировой экономике, потому что японские инвесторы репатриируют прибыли, полученные от огромных внешних инвестиций, а то, что Банк Японии управляет кривой доходности, только усиливает эту тенденцию. В результате экспорт из Японии становится менее привлекательным, а выраженная в иенах прибыль от зарубежных инвестиций сокращается.

Важный пример проявления этой проблемы проявился во вторник, когда сигнал президента ЕЦБ Марио Драги о возможном понижении и процентных ставок спровоцировал падение доходности европейских облигаций и снижение евро относительно иены. Банк Японии, ограниченный соображениями прибыльности финансовых компаний своей страны и жесткостью механизма управления кривой доходности, не может существенно отреагировать на это.

Все это заслуживает пристального внимания ФРС. Управление кривой доходности уже названо альтернативным инструментом денежно-кредитной политики, и некоторые руководители центрального банка США задумываются об включении этого инструмента в структуру своей политики.

Денежно-кредитная политика отдельно взятой страны не может существовать в вакууме. Управление внутренним рынком облигаций не защитит от сил мирового рынка, а такие попытки могут создать проблемы в случае быстрого ухудшения условий.

— Автор Mike Bird, Mike.Bird@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ