МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26230 с погашением в марте 2039 года на все 20 миллиардов рублей при спросе в 70,766 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 101,4568% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,7% годовых. Средневзвешенная цена составила 101,6161% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,68% годовых.

Позже Минфин также предложит инфляционные ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 года на 5,307 миллиарда рублей.