МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Petropavlovsk планирует разместить конвертируемые еврооблигации с погашением в 2024 году на 100 миллионов долларов с опционом на увеличение объема выпуска до 125 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Ставка купона по новым бондам составит от 8 до 8,5% годовых, который будет выплачиваться раз в квартал.

При соблюдении определенных условий облигации будут конвертированы в обыкновенные акции компании с премией в диапазоне 20-25% к средневзвешенной цене акций на Лондонской фондовой бирже за среду.

Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Renaissance Capital и "ВТБ Капитал".

Одновременно компания намерена выкупить находящиеся в обращении конвертируемые бонды с погашением в 2020 году на 100 миллионов долларов.

Вырученные средства компания намерена использовать на строительство на руднике "Пионер" производственного объекта, стоимость которого оценивается в 25-30 миллионов долларов.