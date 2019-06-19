Petropavlovsk планирует разместить конвертируемые евробонды-2024 на сумму до $125 млн
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Petropavlovsk планирует разместить конвертируемые еврооблигации с погашением в 2024 году на 100 миллионов долларов с опционом на увеличение объема выпуска до 125 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
Ставка купона по новым бондам составит от 8 до 8,5% годовых, который будет выплачиваться раз в квартал.
При соблюдении определенных условий облигации будут конвертированы в обыкновенные акции компании с премией в диапазоне 20-25% к средневзвешенной цене акций на Лондонской фондовой бирже за среду.
Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Renaissance Capital и "ВТБ Капитал".
Одновременно компания намерена выкупить находящиеся в обращении конвертируемые бонды с погашением в 2020 году на 100 миллионов долларов.
Вырученные средства компания намерена использовать на строительство на руднике "Пионер" производственного объекта, стоимость которого оценивается в 25-30 миллионов долларов.
https://1prime.ru/state_regulation/20190619/830087836.html