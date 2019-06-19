МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Предприятия России по итогам первого квартала 2019 года произвели 61,464 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 13,3% больше, чем в аналогичный период 2018 года, говорится в материалах Союза золотопромышленников России.

Союз золотопромышленников также незначительно повысил свой прогноз на 2019 год — общее производство золота в России ожидается 340 тонн (+3,1%), в том числе 306 тонн (+3,6%) составит первичный металл – добыча, попутное извлечение и в концентратах. Ранее ожидалось производство в РФ около 300 тонн первичного золота.

По информации Союза, в январе-марте 2019 года производство золота, добытого недропользователями РФ, выросло на 15% — до 45,953 тонны, при попутном производстве цветных металлов получено 4,32 тонны (рост на 21,1%). Еще 7,849 тонны золота получено после переработки ломов и отходов (-4,9%), производство золота в концентратах за период выросло на 35,6% – до 3,342 тонны.

Прирост производства золота в первом квартале обеспечили в основном компании: "Полюс" за счет выхода на проектную мощность Наталкинского ГОКа (Магаданская область) и роста объемов переработки руды на Олимпиадинском (Красноярский край) и Вернинском (Иркутская область) месторождениях; Polymetal — повышенных содержаний на Омолонской ЗИФ в связи с началом разработки месторождения Ольча (Магаданская область) и увеличением среднего содержания (на 29%) в руде месторождения Светлое (Хабаровский край); Nordgold — развития проекта освоения месторождения Гросс (Якутия); "Селигдар" — увеличения мощности ЗИФ на месторождении Рябиновое (Якутия); Kinross Gold — повышения доли переработки высококачественной руды с месторождения Морошка (Чукотский АО) и др.

Союз золотопромышленников сообщает, что общее производство серебра в России в первом квартале 2019 года снижено на 9,5% в сравнении с январем-мартом года ранее — до 351,67 тонны. В общем объеме 99,2 тонны (-1,4%) серебра получена добывающими предприятиями; 76,15 тонны (-1,7%) — при попутном производстве цветных металлов; 128,39 тонны (+6,9%) — в серебросодержащих концентратах. Еще 47,93 тонны (-34%) — при переработке ломов и отходов. Прогноз Союза по общему производству серебра в России на 2019 год — 1600 тонн (-5,2%).