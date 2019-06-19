МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил инфляционные облигации федерального займа (ОФЗ) серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 2,85 миллиарда рублей при лимите в 5,307 миллиарда рублей, говорится в сообщении Московской биржи.

Спрос по номиналу при этом составил 14,979 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 92,25% от номинала, доходность по цене отсечения — 3,58% годовых. Средневзвешенная цена составила 92,267% от номинала, средневзвешенная доходность — 3,58% годовых.

Ранее Минфин разместил облигации федерального займа серии 26230 с погашением в марте 2039 года на все 20 миллиардов рублей при спросе в 70,766 миллиарда рублей.